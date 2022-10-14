Пугачёва не стала поздравлять с днём рождения лучшего друга Юдашкина

Алла Пугачёва отказалась от публичного поздравления с днём рождения одного из своих близких друзей, модельера Валентина Юдашкина.

Именитый кутюрье Валентин Юдашкин получил в свой день рождения кучу поздравлений от отечественных звёзд.

Удивительно, но близкая подруга модельера, певица Алла Пугачёва не поздравила своего приятеля, чем очень удивила окружающих.

Не исключено, что Алла Борисовна пообщалась с ним лично, но отказ от публичного поздравления поразил пользователей сети.

Вероятно, певица в силу последних событий не хочет привлекать ненужное внимание к персоне онкобольного Юдашкина, делая акцент на их дружбе.