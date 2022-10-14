Пугачёва не стала поздравлять с днём рождения лучшего друга Юдашкина
2022-10-14
21:46
Алла Пугачёва отказалась от публичного поздравления с днём рождения одного из своих близких друзей, модельера Валентина Юдашкина.
Именитый кутюрье Валентин Юдашкин получил в свой день рождения кучу поздравлений от отечественных звёзд.
Удивительно, но близкая подруга модельера, певица Алла Пугачёва не поздравила своего приятеля, чем очень удивила окружающих.
Не исключено, что Алла Борисовна пообщалась с ним лично, но отказ от публичного поздравления поразил пользователей сети.
Вероятно, певица в силу последних событий не хочет привлекать ненужное внимание к персоне онкобольного Юдашкина, делая акцент на их дружбе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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