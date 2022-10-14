Рахмон заявил Путину о неуважении к Таджикистану со стороны России

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил Владимиру Путину, что его страна хочет уважения от России как от главного партнёра.

Во время саммита СНГ в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон произнёс длинный монолог, направленный в адрес присутствовавшего на встрече Владимира Путина. По словам Рахмона, Россия нередко выказывает признаки неуважения к Таджикистану и странам Центральной Азии, позиционируя их как государства бывшего Советского Союза.

Также Эмомали Рахмон отметил, что накануне в Таджикистане проходил важный инвестиционный форум, куда он приглашал Россию на уровне министров, однако приехали лишь их заместители, что обидело таджикскую сторону.