Рахмон заявил Путину о неуважении к Таджикистану со стороны России
2022-10-14
21:52
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил Владимиру Путину, что его страна хочет уважения от России как от главного партнёра.
Во время саммита СНГ в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон произнёс длинный монолог, направленный в адрес присутствовавшего на встрече Владимира Путина. По словам Рахмона, Россия нередко выказывает признаки неуважения к Таджикистану и странам Центральной Азии, позиционируя их как государства бывшего Советского Союза.
Также Эмомали Рахмон отметил, что накануне в Таджикистане проходил важный инвестиционный форум, куда он приглашал Россию на уровне министров, однако приехали лишь их заместители, что обидело таджикскую сторону.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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