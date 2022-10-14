Лукашенко встретился с Назарбаевым в домашней обстановке

Президент Беларуси Александр Лукашенко навестил своего давнего друга и коллегу Нурсултана Назарбаева в домашней обстановке.

14 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан провёл неформальную встречу с Нурсултаном Назарбаевым в домашней обстановке.

Лукашенко и Назарбаев пообщались в домашней обстановке, вспомнив тёплые моменты прошлого и обсудив жизненные вопросы, после чего первый президент Казахстана подарил белорусскому лидеру альбом с совместными фотографиями.