Лукашенко встретился с Назарбаевым в домашней обстановке
2022-10-14
21:54
Президент Беларуси Александр Лукашенко навестил своего давнего друга и коллегу Нурсултана Назарбаева в домашней обстановке.
14 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан провёл неформальную встречу с Нурсултаном Назарбаевым в домашней обстановке.
Лукашенко и Назарбаев пообщались в домашней обстановке, вспомнив тёплые моменты прошлого и обсудив жизненные вопросы, после чего первый президент Казахстана подарил белорусскому лидеру альбом с совместными фотографиями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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