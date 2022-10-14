Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах Байденом на саммите G20 в ноябре

В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам Азиатского саммита по взаимодействию и мерам доверия в Казахстане.

Путин объявил, что частичная мобилизация в России закончится через две недели и продолжена не будет. Объясняя причины приказа о мобилизации, он заявил, что "удерживать фронт одними контрактниками невозможно". Он указал, что уже мобилизовано 222 тысячи резервистов и около 16 тысяч из них уже воюет на фронте.

Президент России также упомянул о дальнейших военных планах после того, как на этой неделе российская армия обстреляла украинские города в отместку за взрывы на Крымском мосту. Он заявил, что "сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине", поскольку большая часть целей достигнута, но, как он добавил, "поживем - увидим".

Затем он предупредил, что любое прямое столкновение между войсками НАТО и Россией приведет к "глобальной катастрофе".

"Я надеюсь, что те, кто так говорит, достаточно мудры, чтобы не предпринимать таких шагов", — сказал он.

Российский лидер заявил, что открыт для переговоров с Украиной.

"Мы всегда это говорили", — добавил он и указал, что если Киев "созрел для переговоров, то потребуется посредничество".

Путин также заявил, что "не видит необходимости" в переговорах с президентом США Джо Байденом на саммите G20 на Бали в ноябре.

Российский президент также упомянул Германию на пресс-конференции — он указал, что Берлин "делает ошибку", ставя лояльность к НАТО выше собственных национальных интересов.