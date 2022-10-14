Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах Байденом на саммите G20 в ноябре
2022-10-14
22:16
В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам Азиатского саммита по взаимодействию и мерам доверия в Казахстане.
Путин объявил, что частичная мобилизация в России закончится через две недели и продолжена не будет. Объясняя причины приказа о мобилизации, он заявил, что "удерживать фронт одними контрактниками невозможно". Он указал, что уже мобилизовано 222 тысячи резервистов и около 16 тысяч из них уже воюет на фронте.
Президент России также упомянул о дальнейших военных планах после того, как на этой неделе российская армия обстреляла украинские города в отместку за взрывы на Крымском мосту. Он заявил, что "сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине", поскольку большая часть целей достигнута, но, как он добавил, "поживем - увидим".
Затем он предупредил, что любое прямое столкновение между войсками НАТО и Россией приведет к "глобальной катастрофе".
"Я надеюсь, что те, кто так говорит, достаточно мудры, чтобы не предпринимать таких шагов", — сказал он.
Российский лидер заявил, что открыт для переговоров с Украиной.
"Мы всегда это говорили", — добавил он и указал, что если Киев "созрел для переговоров, то потребуется посредничество".
Путин также заявил, что "не видит необходимости" в переговорах с президентом США Джо Байденом на саммите G20 на Бали в ноябре.
Российский президент также упомянул Германию на пресс-конференции — он указал, что Берлин "делает ошибку", ставя лояльность к НАТО выше собственных национальных интересов.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин сообщил об окончании частичной мобилизации в России через две недели
Кондулайнен впервые рассказала, как сыновья подняли её на ноги после инсульта
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
Mash: девять военкоров из России включая Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси