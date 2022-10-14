Французский фрегат «Нормандия» сопроводил российскую подлодку «Новороссийск»
2022-10-14
22:18
Французские военно-морские силы заявили об обнаружении российской подводной лодки у своих берегов.
Пресс-служба военно-морских сил Франции опубликовала новое сообщение в Twitter, где заявила, что 29 сентября агенты ведомства засекли российскую боевую подлодку "Новороссийск" у берегов французского региона Бретань.
По данным ВМС Франции, после обнаружения "Новороссийска" российская подлодка была выдворена из французской акватории фрегатом "Нормандия", который стоит на подчинении у Парижа. Примечательно, что в пресс-службе Министерства обороны России предпочли никак не комментировать инцидент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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