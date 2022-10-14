В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
2022-10-14
22:55
Власти Николаевской и Одесской областей Украины сообщили об объявлении воздушной тревоги в регионах.
В пятницу ночью, 14 октября 2022 года, губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким в своём Telegram-аккаунте уведомил подписчиков об объявленной в регионе воздушной тревоге из-за рисков «прилётов» со стороны России.
Вслед за Кимом, спикер областной военной администрации Одесской области Сергей Братчук также сообщил, что в Одесчине также звучит звук сирены воздушной тревоги из-за высоко риска обстрелов объектов военного управления и энергетики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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