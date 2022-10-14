Осенью нужно обязательно побелить садовые деревья

Это защитит их от опасных морозобоин и солнечных ожогов в конце зимы-начале весны.

Зимой на садовых деревьях появляются солнечные ожоги. Они выглядят как незначительные трещинки, но могут служить причиной опасных заболеваний.

Кора в местах микротрещин отслаивется от древесины, и под нее проникают споры черного рака либо повреждается непосредственно сама древесина.

Поражение деревьев солнечными лучами обычно происходит в феврале-марте, когда солнце становится активнее и греет кору сильнее, отражаясь от снега.

Кора сильно нагревается и расширяется, в то время как древесина остается холодной.

Ночью разогретую кору охлаждает мороз, и она трескается.

Побелка не дает коре слишком нагреться, так как отражает солнечные лучи.

Белить деревья осенью нужно при температуре на улице от +5 градусов и выше.

Можно красить кору готовой побелкой на основе мела и извести. В ее состав обычно включен медный или железный купорос, прилипатель и пигмент.

Изготовить красящий состав можно и в домашних условиях.

Для этого нужно смешать 2,5 кг гашеной извести и 1 литр воды и настаивать раствор в течение суток, периодически помешивая.

Затем этот объем доволится водой до 10 литров, в него добавляется одна-полторы лопаты навоза, который делает побелку долговечнее и подкармливает деревья.

Вместо навоза можно использовать глину.

Далее в раствор добавляется 200 г хозяйственного мыла и 250 г медного купороса, и им можно красить деревья.

Для молодых деревьев известь рекомендуется не использовать.

Для них готовится раствор из из навоза и глины (можно добавить немного мела) в консистенции сметаны, и им обмазываются скелетные ветки и стволы.

Весной рекомендуется обработать деревья от прошлогодних болезней препаратами мягкого действия.