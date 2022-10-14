Осенью нужно обязательно побелить садовые деревья
2022-10-14
22:57
Это защитит их от опасных морозобоин и солнечных ожогов в конце зимы-начале весны.
Зимой на садовых деревьях появляются солнечные ожоги. Они выглядят как незначительные трещинки, но могут служить причиной опасных заболеваний.
Кора в местах микротрещин отслаивется от древесины, и под нее проникают споры черного рака либо повреждается непосредственно сама древесина.
Поражение деревьев солнечными лучами обычно происходит в феврале-марте, когда солнце становится активнее и греет кору сильнее, отражаясь от снега.
Кора сильно нагревается и расширяется, в то время как древесина остается холодной.
Ночью разогретую кору охлаждает мороз, и она трескается.
Побелка не дает коре слишком нагреться, так как отражает солнечные лучи.
Белить деревья осенью нужно при температуре на улице от +5 градусов и выше.
Можно красить кору готовой побелкой на основе мела и извести. В ее состав обычно включен медный или железный купорос, прилипатель и пигмент.
Изготовить красящий состав можно и в домашних условиях.
Для этого нужно смешать 2,5 кг гашеной извести и 1 литр воды и настаивать раствор в течение суток, периодически помешивая.
Затем этот объем доволится водой до 10 литров, в него добавляется одна-полторы лопаты навоза, который делает побелку долговечнее и подкармливает деревья.
Вместо навоза можно использовать глину.
Далее в раствор добавляется 200 г хозяйственного мыла и 250 г медного купороса, и им можно красить деревья.
Для молодых деревьев известь рекомендуется не использовать.
Для них готовится раствор из из навоза и глины (можно добавить немного мела) в консистенции сметаны, и им обмазываются скелетные ветки и стволы.
Весной рекомендуется обработать деревья от прошлогодних болезней препаратами мягкого действия.
Опубликовано: Наталья Павлова
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