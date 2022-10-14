Правительство Беларуси определило порядок установления цен на новые товары

Совмин Беларуси принял постановление, которое определяет порядок установления цен на новые товары в стране.

14 октября Совет министров Республики Беларусь принял постановление «О мерах в области ценообразования», на новые товары, которые до 6 октября этого года не реализовывались в стране.

Согласно данному постановлению, субъекты торговли могут самостоятельно устанавливать цены на новые товары, но с учётом ограничений, которые установлены государственными органами, а также учитывая Директиву №10 «О недопустимости роста цен».