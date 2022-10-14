Минфин США: Запад ещё не согласовал предельную цену на нефть из России

2022-10-14

23:19

Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что западные страны пока не смогли согласовать предельную цену на российскую нефть.

В ночь на 15 сентября глава Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен публично заявила, что недавние сообщения о возможном установлении предельной цены на нефть из России в районе шестидесяти долларов за баррель не являются конечным итогом переговоров западных стран, поскольку потолок цен на российскую нефть ещё не согласован.

Примечательно, что накануне в пресс-служба офиса Владимира Зеленского предложили ввести потолок цен на нефть из России в размере 20 долларов за баррель.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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