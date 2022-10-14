Лаппо: наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами
2022-10-14
23:28
Глава госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что предлагаемые Киевом наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.
14 октября глава Государственного пограничного комитета Республики Беларуси Анатолий Лаппо в пресс-релизе заявил о том, что члены предлагаемой Киевом миссии международных наблюдателей на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.
Лаппо отметил, что в состав миссии войдут военные Североатлантического альянса, которые будут действовать против суверенитета и независимости Беларуси, «когда для них настанет время “Ч”».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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