Лаппо: наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами

Глава госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что предлагаемые Киевом наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.

14 октября глава Государственного пограничного комитета Республики Беларуси Анатолий Лаппо в пресс-релизе заявил о том, что члены предлагаемой Киевом миссии международных наблюдателей на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.

Лаппо отметил, что в состав миссии войдут военные Североатлантического альянса, которые будут действовать против суверенитета и независимости Беларуси, «когда для них настанет время “Ч”».