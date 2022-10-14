NI: США могут прекратить поддержку Киева из-за больших потерь в собственной армии
2022-10-14
23:37
Издание National Interest рассказало, при каких условиях Вашингтон изменит курс в отношении Украины.
Колумнист американской газеты The National Interest Леон Хадар уверен, что Соединённые Штаты могут быть напрямую втянуты в украинский конфликт, вступив в настоящую войну с Россией на территории Украины. По мнению Хадара, в таком случае американские войска неизбежно понесут большие потери в живой силе, технике и финансах.
Леон Хадар также выразил уверенность, что крупные потери США в военном столкновении с РФ приведут к тому, что официальный Вашингтон полностью прекратит поддерживать Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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