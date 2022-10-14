Теплые грядки нужно закладывать осенью без ошибок

Весной они быстрее нагреваются, и засевать их можно на 2 - 4 недели раньше.

За счет содержащегося в них биотоплива они хорошо защищают растения от заморозков.

В южных регионах их закладывают в траншее.

В северной местности с теневыми участками с глинистой и заплывающей почвой, которые весной подтапливаются талыми водами, наиболее оптимальны высокие грядки.

Единственный минус высоких грядок в том, что летом им требуется частый полив, так как они быстро пересыхают. Но эту ситуацию исправит капельное орошение.

Закладывать теплые грядки нужно осенью.

Многие путают их с компостными грядками и делают много слоев, что в корне неправильно. Главное в них - это согревающий слой из навоза.

Сначала вниз траншеи, где стенки касаются дна, нужно уложить мелкоячеистую пластиковую сетку - она защитит корни растений от земляных червей и кротов.

С осени в грядку закладывается "холодная" органика: пищевые отходы, скошенная и выполотая трава, цветочные жесткие стебли, опавшие листья.

А уже весной нужно положить поверх "холодной" органики не меньше 40 см рыхлого, свежего, неперепревшего конского навоза, смешанного с соломой, торфом или опилками.

Перегнивающая органика дает грядке необходимое тепло, которое выделяют при работе термофильные организмы.

Через 1-2 дня после закладки навоза на каждый метр траншеи нужно вылить по одному ведру кипятка, чтобы навоз начал разогреваться.

Он активно разогревается примерно до 60 градусов Цельсия в течение 1-2 недель, а потом начинает медленно остывать.

Когда навоз остынет до 40-45 градусов, поверх него насыпается слой земли толщиной не менее 15-20 см.

Если он будет слишком тонким, то в дальнейшем растения "сгорят".

Земля равномерно распределят тепло по грядке и защищает корни от перегрева.

Уже через неделю после насыпания земли можно будет сеять на теплой грядке семена или сажать рассаду.

Биотопливо будет тлеть и согревать растения еще примерно полтора месяца.

Это как раз то, что нужно для рассады во время неустойчивой весенней погоды.