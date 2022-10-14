Теплые грядки нужно закладывать осенью без ошибок
2022-10-14
23:46
Весной они быстрее нагреваются, и засевать их можно на 2 - 4 недели раньше.
За счет содержащегося в них биотоплива они хорошо защищают растения от заморозков.
В южных регионах их закладывают в траншее.
В северной местности с теневыми участками с глинистой и заплывающей почвой, которые весной подтапливаются талыми водами, наиболее оптимальны высокие грядки.
Единственный минус высоких грядок в том, что летом им требуется частый полив, так как они быстро пересыхают. Но эту ситуацию исправит капельное орошение.
Закладывать теплые грядки нужно осенью.
Многие путают их с компостными грядками и делают много слоев, что в корне неправильно. Главное в них - это согревающий слой из навоза.
Сначала вниз траншеи, где стенки касаются дна, нужно уложить мелкоячеистую пластиковую сетку - она защитит корни растений от земляных червей и кротов.
С осени в грядку закладывается "холодная" органика: пищевые отходы, скошенная и выполотая трава, цветочные жесткие стебли, опавшие листья.
А уже весной нужно положить поверх "холодной" органики не меньше 40 см рыхлого, свежего, неперепревшего конского навоза, смешанного с соломой, торфом или опилками.
Перегнивающая органика дает грядке необходимое тепло, которое выделяют при работе термофильные организмы.
Через 1-2 дня после закладки навоза на каждый метр траншеи нужно вылить по одному ведру кипятка, чтобы навоз начал разогреваться.
Он активно разогревается примерно до 60 градусов Цельсия в течение 1-2 недель, а потом начинает медленно остывать.
Когда навоз остынет до 40-45 градусов, поверх него насыпается слой земли толщиной не менее 15-20 см.
Если он будет слишком тонким, то в дальнейшем растения "сгорят".
Земля равномерно распределят тепло по грядке и защищает корни от перегрева.
Уже через неделю после насыпания земли можно будет сеять на теплой грядке семена или сажать рассаду.
Биотопливо будет тлеть и согревать растения еще примерно полтора месяца.
Это как раз то, что нужно для рассады во время неустойчивой весенней погоды.
Опубликовано: Наталья Павлова
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