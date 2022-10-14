В Беларуси опасаются, что наблюдатели на границе с Украиной окажутся диверсантами
2022-10-14
23:49
Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что международные наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.
Такое заявление Лаппо сделал в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского разместить на границе международных наблюдателей.
Анатолий Лаппо отметил, что в эту миссию будут включены военнослужащие из стран, входящих в НАТО. По его словам, это будет сделано для создания диверсионно-разведывательных групп, которые впоследствии будут действовать против Беларуси.
Ранее Анатолий Лаппо призвал отвести украинские войска от белорусской границы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пушков оценил слова Борреля о «мощном военном ответе» Евросоюза в адрес России
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб