В Беларуси опасаются, что наблюдатели на границе с Украиной окажутся диверсантами

2022-10-14

23:49

Глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что международные наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами.

Такое заявление Лаппо сделал в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского разместить на границе международных наблюдателей. 

Анатолий Лаппо отметил, что в эту миссию будут включены военнослужащие из стран, входящих в НАТО. По его словам, это будет сделано для создания диверсионно-разведывательных групп, которые впоследствии будут действовать против Беларуси. 

Ранее Анатолий Лаппо призвал отвести украинские войска от белорусской границы.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: