В Китае появился таинственный демонстрант, который призывал свергнуть Си Цзиньпина

В Пекине неизвестный человек провел одиночный пикет на мосту Ситун в районе Хайдянь. Он развесил большие транспаранты с призывами свергнуть Си Цзиньпина и положить конец жесткой политике по борьбе с коронавирусом.

Он также жег что-то похожее на автомобильные шины и выкрикивал лозунги в громкоговоритель. Фото и видео протеста широко разошлось в сети, но цензоры приложили все усилия, чтобы убрать любые упоминания об этом.

Полиция сообщила об аресте одного человека в связи с протестом. Многие пользователи сети назвали протестанта героем.