Ядерные учения ВВС НАТО стартуют 17 октября на северо-западе Европы

ВВС НАТО проведут плановые ядерные учения «Стойкий полдень» на северо-западе Европы.

14 октября пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что с 17 по 30 октября текущего года на северо-западе Европы пройдут плановые учения ВВС НАТО по ядерному сдерживанию.

Согласно заявлению пресс-службы альянса, в стратегических учениях, которые никак не связаны с «текущими мировыми событиями», примут участие четырнадцать стран и до шести военных самолётов НАТО без боевого оружия.