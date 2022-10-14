Ядерные учения ВВС НАТО стартуют 17 октября на северо-западе Европы

2022-10-14

23:59

ВВС НАТО проведут плановые ядерные учения «Стойкий полдень» на северо-западе Европы.

14 октября пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что с 17 по 30 октября текущего года на северо-западе Европы пройдут плановые учения ВВС НАТО по ядерному сдерживанию.

Согласно заявлению пресс-службы альянса, в стратегических учениях, которые никак не связаны с «текущими мировыми событиями», примут участие четырнадцать стран и до шести военных самолётов НАТО без боевого оружия.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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