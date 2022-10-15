Менеджер «Вашингтон Кэпиталз» поговорил с Овечкиным о спецоперации в Украине
2022-10-15
00:20
Лидер американского хоккейного клупа "Вашингтон Кэпиталз" утверждает, что беседовал с участником команды Александром Овечкиным о спецоперации.
15 октября глава отдела менеджмента клуба КХЗ "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан утверждает, что провёл беседу со звёздным участником команды Александром Овечкиным, обсудив с ним специальную военную операцию в Украине. По словам Маклеллана, Овечкин заявил о том, что поддерживает свою страну.
При этом Брайан Маклеллан отметил, что он до сих пор не знает, как именно Александр Овечкин относится к спецоперации и к происходящему в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Аскальдович: власти Латвии дискриминируют россиян по религиозному признаку
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб