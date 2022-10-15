Менеджер «Вашингтон Кэпиталз» поговорил с Овечкиным о спецоперации в Украине

Лидер американского хоккейного клупа "Вашингтон Кэпиталз" утверждает, что беседовал с участником команды Александром Овечкиным о спецоперации.

15 октября глава отдела менеджмента клуба КХЗ "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан утверждает, что провёл беседу со звёздным участником команды Александром Овечкиным, обсудив с ним специальную военную операцию в Украине. По словам Маклеллана, Овечкин заявил о том, что поддерживает свою страну.

При этом Брайан Маклеллан отметил, что он до сих пор не знает, как именно Александр Овечкин относится к спецоперации и к происходящему в Украине.