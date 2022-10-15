В отелях Германии туристы платят дополнительный сбор за отопление и свет
2022-10-15
00:21
В условиях энергетического кризиса многие отели Германии ввели для туристов дополнительный сбор на отопление и электроэнергию. Сумма составляет от 3 до 9 евро в день.
Владельцы гостиниц подсчитали, что с нынешним ростом цен им придется ежегодно тратить на отопление номеров и подачу электроэнергии около 200 тысяч евро. Для покрытия этих расходов введен новый сбор.
Помимо этого, из-за инфляции хозяева гостиниц вынуждены повысить зарплату сотрудникам. Похожая ситуация складывается и в немецких ресторанах, некоторые из них тоже вводят дополнительный сбор.
Опубликовано: Светлана Репина
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