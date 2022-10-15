Власти Украины сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге
2022-10-15
00:23
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов.
15 октября советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам, что в Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов.
Геращенко также обратился к местным жителям Кривого Рога с просьбой оставаться в укрытиях из-за повышенного риска возможных «прилётов» российских ракет по объектам военного командования и энергетике города.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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