Власти Украины сообщили о мощных взрывах в Кривом Роге

2022-10-15

00:23

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов.

15 октября советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам, что в Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов.

Геращенко также обратился к местным жителям Кривого Рога с просьбой оставаться в укрытиях из-за повышенного риска возможных «прилётов» российских ракет по объектам военного командования и энергетике города.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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