Китай впервые не опубликовал данные о торговле вовремя пеед съездом Компартии

14 октября Китай должен был опубликовать данные о торговле за сентябрь. Но впервые этого не произошло в установленные сроки. Не был также проведен традиционный брифинг.

Ожидалось, что эти данные покажут очередное замедление китайского экспорта. Кроме того, должна была появиться статистика по импорту.

Такой необычный для Китая отказ от публикации данных произошел за два дня до начала съезда Компании, который начнется 16 октября. Ожидается, что на съезде будет принято решение продлить полномочия Си Цзиньпина на третий срок.