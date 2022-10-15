Госдеп США: решение Путина нарушить зерновую сделку будет «большой проблемой»
2022-10-15
00:36
В американском Госдепартаменте оценили высказывание Владимира Путина о возможном выходе России из зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН.
15 октября глава пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Ведант Патель сообщил, что в случае, если Владимир Путин примет одностороннее решение о выходе России из зерновой сделки или об её нарушении, то в Вашингтоне это расценят как "большую проблему".
Днём ранее Путин сообщил, что сотрудники ФСБ нашли следы возможного использования Украиной зерновой сделки для перевозки по воде взрывчатки, которая использовалась для теракта на Крымском мосту. По словам Путина, в случае подтверждения подобной теории, Россия может покинуть зерновую сделку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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