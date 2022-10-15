Посол Израиля Ливне вызван в МИД Польши из-за критики Варшавы
2022-10-15
00:50
Израильский посол в Польше Яков Ливне был вызван в здание польского МИДа из-за недавних слов о небезопасности визитов делегаций Израиля в Польшу.
Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что польский МИД вызвал на разговор местного посла Израиля Якова Ливне, который накануне заявил, что некоторые решения Варшавы сделали небезопасными поездки израильских делегаций к польским мемориалам жертв концлагерей и второй мировой войны.
Яблоньский утверждает, что слова Ливне не соответствуют действительности и были сделаны в публичном пространстве, ввиду чего послу Израиля лично объяснят неправильность его поступка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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