Посол Израиля Ливне вызван в МИД Польши из-за критики Варшавы

2022-10-15

00:50

Израильский посол в Польше Яков Ливне был вызван в здание польского МИДа из-за недавних слов о небезопасности визитов делегаций Израиля в Польшу.

Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что польский МИД вызвал на разговор местного посла Израиля Якова Ливне, который накануне заявил, что некоторые решения Варшавы сделали небезопасными поездки израильских делегаций к польским мемориалам жертв концлагерей и второй мировой войны.

Яблоньский утверждает, что слова Ливне не соответствуют действительности и были сделаны в публичном пространстве, ввиду чего послу Израиля лично объяснят неправильность его поступка.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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