Огородники рассказали, когда лучше сажать чеснок на зиму
2022-10-15
00:57
Это можно делать не в сентябре, а в октябре при определенной температуре почвы.
Озимый чеснок хорошо укореняется, если температура почвы на глубине 5-7 см в течение двух недель держится больше +4 градуса Цельсия.
Дело в том, что почва - это настоящий теплоаккумулятор, который остывает намного медленнее воздуха.
Интересно, что чеснок, который летом рос при высокой температуре и дефиците воды показывает очень быстрый рост, даже во время оттепелей и даже если снег ложится на непромерзшую почву.
Есть еще один важный момент для посадки озимого чеснока: на супесях зимой чеснок чувствует себя намного комфортнее, чем на суглинистой почве.
Опубликовано: Наталья Павлова
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