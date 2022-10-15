Огородники рассказали, когда лучше сажать чеснок на зиму

Это можно делать не в сентябре, а в октябре при определенной температуре почвы.

Озимый чеснок хорошо укореняется, если температура почвы на глубине 5-7 см в течение двух недель держится больше +4 градуса Цельсия.

Дело в том, что почва - это настоящий теплоаккумулятор, который остывает намного медленнее воздуха.

Интересно, что чеснок, который летом рос при высокой температуре и дефиците воды показывает очень быстрый рост, даже во время оттепелей и даже если снег ложится на непромерзшую почву.

Есть еще один важный момент для посадки озимого чеснока: на супесях зимой чеснок чувствует себя намного комфортнее, чем на суглинистой почве.