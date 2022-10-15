Байден объявил о выделении военной помощи Украине на $725 миллионов

Президент США Джо Байден объявил об очередном выделении Вашингтоном для Киева военной помощи на 725 миллионов долларов.

15 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз поручил выделить дополнительную военную помощь киевскому режиму на $725 миллионов.

В белом доме уточнили, что Байден наделил государственного секретаря США Энтони Блинкена полномочиями на выделение Украине вооружения и оборонных услуг Пентагона на вышеуказанную сумму.