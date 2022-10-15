Байден объявил о выделении военной помощи Украине на $725 миллионов
2022-10-15
01:00
Президент США Джо Байден объявил об очередном выделении Вашингтоном для Киева военной помощи на 725 миллионов долларов.
15 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз поручил выделить дополнительную военную помощь киевскому режиму на $725 миллионов.
В белом доме уточнили, что Байден наделил государственного секретаря США Энтони Блинкена полномочиями на выделение Украине вооружения и оборонных услуг Пентагона на вышеуказанную сумму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился у побережья США
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Аскальдович: власти Латвии дискриминируют россиян по религиозному признаку
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб