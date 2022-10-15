Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»
2022-10-15
01:08
Швеция отказалась от предложения Евроюста о совместном расследования диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.
15 октября шведский прокурор Матс Юнгквист в своём интервью информационному агентству Reuters рассказал о том, что Стокгольм отказался от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции о создании совместной следственной группы для расследования диверсии на «Северных потоках».
Юнгквист утверждает, что данное решение было принято исходя из того, что установленная в ходе расследования Швецией была установлена информация, «конфиденциальность которой напрямую связана с национальной безопасностью» страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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