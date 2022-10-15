Швеция отказалась от совместного с Евроюстом расследования диверсии на «Северных потоках»

Швеция отказалась от предложения Евроюста о совместном расследования диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.

15 октября шведский прокурор Матс Юнгквист в своём интервью информационному агентству Reuters рассказал о том, что Стокгольм отказался от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции о создании совместной следственной группы для расследования диверсии на «Северных потоках».

Юнгквист утверждает, что данное решение было принято исходя из того, что установленная в ходе расследования Швецией была установлена информация, «конфиденциальность которой напрямую связана с национальной безопасностью» страны.