Корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился у побережья США

2022-10-15

01:14

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем на борту приводнился у побережья США.

15 октября пресс-служба NASA сообщила о том, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-4 на борту успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Соединённых Штатов.

На борту космического корабля компании Илона Маска находятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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