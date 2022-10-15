Корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился у побережья США
2022-10-15
01:14
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем на борту приводнился у побережья США.
15 октября пресс-служба NASA сообщила о том, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-4 на борту успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Соединённых Штатов.
На борту космического корабля компании Илона Маска находятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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