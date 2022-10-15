Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
2022-10-15
01:21
Виктория Бэкхем удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида. Поклонники решили, что это может означать разлад в их отношениях, но бывшая Spice Girl опровергла эти слухи.
Она сказала, что удалила не только инициалы мужа с внутренней стороны запястья, но и еще несколько татуировок. Единственная причина – они ей больше не нравились.
Виктория отметила, что татуировки выглядели некрасиво, и это не имеет никакого отношения к ее мужу Дэвиду. Она также сказала, что не против татуировок и отметила, что у ее мужа и детей очень красивые тату.
Опубликовано: Светлана Репина
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