Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида

Виктория Бэкхем удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида. Поклонники решили, что это может означать разлад в их отношениях, но бывшая Spice Girl опровергла эти слухи.

Она сказала, что удалила не только инициалы мужа с внутренней стороны запястья, но и еще несколько татуировок. Единственная причина – они ей больше не нравились.

Виктория отметила, что татуировки выглядели некрасиво, и это не имеет никакого отношения к ее мужу Дэвиду. Она также сказала, что не против татуировок и отметила, что у ее мужа и детей очень красивые тату.