Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер воссоединились спустя 28 лет после «Правдивой лжи»
2022-10-15
01:27
Джейми Ли Кертис сфотографировалась со Шварценеггером, спустя 28 лет после их фильма Джеймса Кэмерона « Правдивая ложь». Они встретились в Китайском театре TCL в Голливуде, где они обменялись дружеским поцелуем.
Шварценеггер, сыгравший тайного шпиона Гарри Таскера в фильме 1994 года, сказал на мероприятии, что Кертис была главной героиней, а не актрисой второго плана в «Правдивой лжи».
После церемонии Кертис поговорила с Entertainment Tonight и сказала, что они с Арнольдом Шварценеггером могут сняться еще в одном фильме вместе.
Опубликовано: Светлана Репина
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