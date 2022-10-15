Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер воссоединились спустя 28 лет после «Правдивой лжи»

Джейми Ли Кертис сфотографировалась со Шварценеггером, спустя 28 лет после их фильма Джеймса Кэмерона « Правдивая ложь». Они встретились в Китайском театре TCL в Голливуде, где они обменялись дружеским поцелуем.

Шварценеггер, сыгравший тайного шпиона Гарри Таскера в фильме 1994 года, сказал на мероприятии, что Кертис была главной героиней, а не актрисой второго плана в «Правдивой лжи».

После церемонии Кертис поговорила с Entertainment Tonight и сказала, что они с Арнольдом Шварценеггером могут сняться еще в одном фильме вместе.