Воронцов: Россия пока не планирует передавать Беларуси ядерное оружие

Представитель делегации России на заседании Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов завил о нежелании Москвы поставлять ядерное оружие Беларуси.

15 октября замглавы делегации России на ГА Организации объединённых наций Константин Воронцов сообщил, что в ближайшем времени передача российского ядерного вооружения Беларуси не предусмотрена.

Воронцов утверждает, что эксперты из России переоборудуют белорусские военные самолёты для возможности несения и использования ядерного оружия, а поставляемые Беларуси ракетные установки "Искандер" также технически могут использовать ядерные боезаряды, однако это не значит, что Минск получит ядерное оружие от Москвы.