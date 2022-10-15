Воронцов: Россия пока не планирует передавать Беларуси ядерное оружие
2022-10-15
01:35
Представитель делегации России на заседании Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов завил о нежелании Москвы поставлять ядерное оружие Беларуси.
15 октября замглавы делегации России на ГА Организации объединённых наций Константин Воронцов сообщил, что в ближайшем времени передача российского ядерного вооружения Беларуси не предусмотрена.
Воронцов утверждает, что эксперты из России переоборудуют белорусские военные самолёты для возможности несения и использования ядерного оружия, а поставляемые Беларуси ракетные установки "Искандер" также технически могут использовать ядерные боезаряды, однако это не значит, что Минск получит ядерное оружие от Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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