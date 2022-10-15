Ученые выдвинули шокирующую теорию: человечество начнет вымирать уже к 2100 году

К этому приведут неминуемые климатические, экологические и экономические изменения.

Согласно доминирующей в научном сообществе теории, к вымиранию жизни на Земле приведет рост выбросов углекислого газа из-за нарушения круговорота углерода в атмосфере и Мировом океане.

Даниель Ротман, профессор геофизики из Технологического университета Массачусетса считает, что именно к 2100 году в Мировом океане может накопиться критическая масса углерода, равная 310 Гт.

Это не означает, что все живое пропадет с Земли в одночасье. Но в истории существования Земли такие изменения уже случались и приводили к массовому вымиранию.

Ученые делают вывод, что критическая масса углерода спровоцирует поднятие воды в Мировом океане, в результате чего целые нации и мегаполисы будут просто смыты с поверхности планеты.

За последние сто лет исчезновение разных видов на Земле увеличилось в сто раз. Подобная динамика наблюдалась только во времена динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад.

Пока не известно, окажутся ли такие предположения научного мира верными. В любом случае, к ним стоит прислушаться.