Джордж Клуни рассказал о забавных розыгрышах, которые он устроил, притворяясь Брэдом Питтом и Биллом Клинтоном

2022-10-15

01:40

Во время шоу Джимми Киммела актер Джордж Клуни рассказал о некоторых своих забавных розыгрышах. Например, однажды он украл письменные принадлежности Брэда Питта и отправил от его имени письмо Мерил Стрип.

Он приложил к письму диски для обучения диалектам и посоветовал поработать с акцентом. Позднее актриса рассказала, что лет 5 избегала Брэда Питта после этого письма.

Точно также Клуни отправлял письма, заполучив письменные принадлежности Билла Клинтона. Он писал актерам от имени бывшего президента, как сильно ему понравился их фильм. 
 

Опубликовано: Светлана Репина







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