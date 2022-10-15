Джордж Клуни рассказал о забавных розыгрышах, которые он устроил, притворяясь Брэдом Питтом и Биллом Клинтоном

Во время шоу Джимми Киммела актер Джордж Клуни рассказал о некоторых своих забавных розыгрышах. Например, однажды он украл письменные принадлежности Брэда Питта и отправил от его имени письмо Мерил Стрип.

Он приложил к письму диски для обучения диалектам и посоветовал поработать с акцентом. Позднее актриса рассказала, что лет 5 избегала Брэда Питта после этого письма.

Точно также Клуни отправлял письма, заполучив письменные принадлежности Билла Клинтона. Он писал актерам от имени бывшего президента, как сильно ему понравился их фильм.

