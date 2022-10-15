Воронцов: Москва не планирует передавать Минску ядерные технологии

Российский дипломат Константин Воронцов оценил возможную передачу Москвой ядерных технологий Минску.

15 октября представитель России в Генеральной ассамблее ООН Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил о том, что Москва на данный момент не намерена передавать Минску технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия.

Воронцов также отметил, что в обозримом будущем Россия не планирует «ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».