Воронцов: Москва не планирует передавать Минску ядерные технологии
2022-10-15
01:41
Российский дипломат Константин Воронцов оценил возможную передачу Москвой ядерных технологий Минску.
15 октября представитель России в Генеральной ассамблее ООН Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил о том, что Москва на данный момент не намерена передавать Минску технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия.
Воронцов также отметил, что в обозримом будущем Россия не планирует «ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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