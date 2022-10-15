Глава ООН призывает готовиться к катастрофам
2022-10-15
01:48
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении заявил, что в половине стран нет систем раннего предупреждения об опасностях, связанных со стихийными бедствиями и изменением климата.
Он сказал, что национальным правительствам необходимо инвестировать в такие системы, а также указал на необходимость того, чтобы богатые страны субсидировали эти системы в развивающихся странах, которые больше всего подвержены риску изменения климата и меньше всего способны справиться с его пагубными последствиями.
Гутериш сказал, что людям необходимо адекватное предупреждение, чтобы подготовиться к экстремальным погодным явлениям.
Опубликовано: Светлана Репина
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