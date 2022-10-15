Dir.bg: жители Болгарии возмутились нашествию беженцев из Украины на местный курорт
2022-10-15
01:49
Издание Dir.bg сообщило о возмущении болгар украинским беженцам, которые массово едут на курорты Болгарии.
Комментаторы болгарского интернет-ресурса Dir.bg выразили возмущение тому факту, что украинские беженцы из Киевской и Запорожской областей начали массово приезжать в Болгарию на местный курорт "Солнечный Берег", где фактически не прячутся от боевых действий, а полноценно отдыхают, заполоняя собой всё пространство в ущерб коренному населению страны.
По данным Dir.bg, накануне сразу двадцать автобусов с украинцами выехали в сторону "Солнечного берега". Также болгары недовольны тем, что власти страны единовременно выплатили им 300 левов (местная валюта - ред. Autoparus) за ущерб от недавнего наводнения, а граждане Украины в Болгарии получают 40 левов каждый день на правах беженцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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