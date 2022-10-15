Роспотребнадзор: в России выявили первый вирус гриппа H3N2

В Роспотребнадзоре сообщили о первом выявленном случае вируса гриппа H3N2 на территории России.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства сообщила о том, что на территории Российской Федерации был выявлен первый случай вируса гриппа H3N2.

Попова отметила, что данный случай заражения вирусом гриппа типа А – «завозной, из Египта», ввиду чего у медиков «есть время, чтобы тщательно проработать план действий» перед началом нового этапа эпидемического подъема заболеваемости.