ARD: Швеция, ФРГ и Дания отказались сотрудничать в расследовании по «Северным потокам»

2022-10-15

01:55

Издание ARD сообщило о нежелании Германии, Дании и Швеции вместе расследовать учетку газа на российских трубопроводах North Stream.

15 октября газета ARD сообщила, что правительства Швеции, Дании и Германии, которые хотели инициировать совместное расследование происшествий на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, решили действовать самостоятельно, не сотрудничая друг с другом.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные государства возражают против участия российских специалистов в расследовании взрывов на "Северных потоках", что может указывать на попытку скрыть причастность Запада к недавним ЧП.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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