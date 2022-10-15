ARD: Швеция, ФРГ и Дания отказались сотрудничать в расследовании по «Северным потокам»
2022-10-15
01:55
Издание ARD сообщило о нежелании Германии, Дании и Швеции вместе расследовать учетку газа на российских трубопроводах North Stream.
15 октября газета ARD сообщила, что правительства Швеции, Дании и Германии, которые хотели инициировать совместное расследование происшествий на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, решили действовать самостоятельно, не сотрудничая друг с другом.
Накануне представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные государства возражают против участия российских специалистов в расследовании взрывов на "Северных потоках", что может указывать на попытку скрыть причастность Запада к недавним ЧП.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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