Deutsche Bank: Германия неизбежно столкнется с рецессией в 2023 году
2022-10-15
01:59
Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг сделал неутешительный прогноз для немецкой экономики.
15 октября глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг на заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне с уверенностью заявил о том, что в грядущем 2023 году экономику Германии ждёт неминуемое наступление этапа рецессии.
Зевинг отметил, что для минимизации рисков начала рецессии немецкой экономики необходимо незамедлительно начать бороться с инфляцией, которая по мнению банкира представляет собой «яд, в конце концов, для потребителя».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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