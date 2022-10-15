Deutsche Bank: Германия неизбежно столкнется с рецессией в 2023 году

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг сделал неутешительный прогноз для немецкой экономики.

15 октября глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг на заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне с уверенностью заявил о том, что в грядущем 2023 году экономику Германии ждёт неминуемое наступление этапа рецессии.

Зевинг отметил, что для минимизации рисков начала рецессии немецкой экономики необходимо незамедлительно начать бороться с инфляцией, которая по мнению банкира представляет собой «яд, в конце концов, для потребителя».