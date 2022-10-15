Пород кошек на Земле намного меньше, чем пород собак
2022-10-15
02:05
Собаки были одомашнены и распространились по миру на несколько тысячелетий раньше, чем кошки.
Человек одомашнил собак около 15 тысяч лет назад.
Эти замечательные животные распространились по всему миру, что предопределило появление многочисленных местных пород.
Верные четвероногие использовались людьми в разных целях: сторожили дом, помогали охотиться, пасти скот.
Причем их специально скрещивали и селекционировали, чтобы получить собак для разных целей.
А вот представители кошачьих стали домашними намного позже - примерно 3,5 тысячи лет назад.
Они были нужны только для ловли домашних грызунов.
Селекцией кошек специально никто не занимался. Люди просто отбирали тех котят, которые им больше всего нравились.
Опубликовано: Наталья Павлова
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