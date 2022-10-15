Зевинг: экономика Германии не сможет избежать рецессии в следующем году

Возглавляющий немецкий Deutsche Bank Кристиан Зевинг уверен, что в 2023 году Германия неизбежно столкнётся с рецессией.

15 октября стало известно, что генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил на расширенном заседании Международного валютного фонда в американском Вашингтоне, где публично заявил, что Германия будет вынуждена столкнуться с рецессией экономики уже в начале следующего года.

При этом Зевинг призвал немцев избегать всяческой драматизации экономического кризиса в стране, поскольку рецессия технически не является экономической депрессией, означающей полный упадок экономики.