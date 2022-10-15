Беларусь не получит от России технологии переоборудования самолетов для ядерного оружия
2022-10-15
02:12
Заместитель главы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, что Россия не передаст Беларуси технологии по переоборудованию самолетов под ядерное оружие.
Воронцов отметил, что Беларусь получит от России комплексы Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении. Кроме того, белорусские самолеты СУ-25 будут доработаны таким образом, чтобы они могли нести ядерное оружие.
Он пояснил, что белорусские системы не будут физически оснащены ядерными боезарядами, которые вообще не планируется ввозить на территорию Беларуси.
Опубликовано: Светлана Репина
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