Россия исключила хранение ядерных боезарядов на территории Беларуси
2022-10-15
02:17
Российский политик Константин Воронцов заверил, что ядерные боеголовки РФ в Беларуси храниться не будут.
15 октября представитель делегации России в ООН Константин Воронцов сообщил, что Москва не рассматривает вопрос о переброске своих ядерных боезарядов на территории Республики Беларусь для постоянного или временного хранения. По словам Воронцова, подобные операции исключает Договор о нераспространении ядерного оружия.
Также Константин Воронцов утверждает, что белорусские самолёты будут технически модифицированы для возможности несения ядерных ракет, но сами ядерные снаряды Минску предоставлены не будут.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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