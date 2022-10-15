Россия исключила хранение ядерных боезарядов на территории Беларуси

2022-10-15

02:17

Российский политик Константин Воронцов заверил, что ядерные боеголовки РФ в Беларуси храниться не будут.

15 октября представитель делегации России в ООН Константин Воронцов сообщил, что Москва не рассматривает вопрос о переброске своих ядерных боезарядов на территории Республики Беларусь для постоянного или временного хранения. По словам Воронцова, подобные операции исключает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Также Константин Воронцов утверждает, что белорусские самолёты будут технически модифицированы для возможности несения ядерных ракет, но сами ядерные снаряды Минску предоставлены не будут.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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