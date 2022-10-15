Евродепутат обвинил «заокеанских союзников» в попытках ослабить Европу

Тьерри Мариани, депутат Европарламента от Франции в эфире телеканала BFM TV заявил, что некоторые «заокеанские союзники» ЕС пытаются втянуть европейские страны в украинский конфликт.

Мариани сказал, что это делается для того, чтобы ослабить экономику Европы. По его словам, если война затянется года на три, Европе придется даже сложнее, чем во время пандемии.

Тьерри Мариани признал, что и в самой Европе есть желающие вступить в конфликт. По его мнению, Польша и страны Балтии пытаются сводить старые счеты, оставшиеся после выхода из СССР.