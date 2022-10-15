Санкт-Петербург был заложен на месте богатого шведского города
2022-10-15
02:28
По распространенному заблуждению, Петр I построил Северную столицу на болотах, где не ступала нога человека.
На самом деле, на месте современного Санкт-Петербурга раньше находился зажиточный шведский город Ниен.
Шведы выстроили его на реке Охте вокруг крепости Ниеншац, которая была возведена после заключения Столбовского мира в 1617 году.
В начале XVIII века в ходе военных действий русские войска взяли Ниеншац и разрушили его.
Именно на этом месте Петром I и была заложена новая столица.
Опубликовано: Наталья Павлова
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