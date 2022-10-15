Санкт-Петербург был заложен на месте богатого шведского города

По распространенному заблуждению, Петр I построил Северную столицу на болотах, где не ступала нога человека.

На самом деле, на месте современного Санкт-Петербурга раньше находился зажиточный шведский город Ниен.

Шведы выстроили его на реке Охте вокруг крепости Ниеншац, которая была возведена после заключения Столбовского мира в 1617 году.

В начале XVIII века в ходе военных действий русские войска взяли Ниеншац и разрушили его.

Именно на этом месте Петром I и была заложена новая столица.