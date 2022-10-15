WP: США утратят финансовое влияние в мире из-за экономической войны с Россией
2022-10-15
03:07
Издание The Washington Post уверено, что Соединённые Штаты лишатся своего влияния из-за того, что американское государство ведёт с Россией экономическую войну.
15 октября обозреватель американской газеты The Washington Post Фарид Закария сообщил, что правительству США не следовало начинать экономическую войну против России, поскольку это может вылиться в потерю Вашингтоном своего финансового статуса в глазах мировой общественности.
По мнению Закарии, даже сейчас США одиноки в своём экономическом противостоянии с Москвой и опираются лишь на престиж доллара в качестве резервной валюты, однако последствия от антироссийских санкций будут давить на американскую экономику десятилетиями, разрушив гегемонию доллара и самих Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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