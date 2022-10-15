ВС России используют комплекс «Пенициллин» для поражения техники НАТО в Украине

2022-10-15

04:03

Российские войска применяют комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" в ходе спецоперации.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" уведомляют, что силы спецоперации России впервые опробовали комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" в боях на территории Украины. По данным журналистов, "Пенициллин" доказал свою эффективность именно во время СВО, показав особенно хорошие результаты в контрбатарейной борьбе с украинскими войсками.

Также в "РИА Новости" заявили, что "Пенициллин" неоднократно помогал российским военным выявлять и ликвидировать технику НАТО, стоящую на вооружении у ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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