Российские войска применяют комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" в ходе спецоперации.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" уведомляют, что силы спецоперации России впервые опробовали комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" в боях на территории Украины. По данным журналистов, "Пенициллин" доказал свою эффективность именно во время СВО, показав особенно хорошие результаты в контрбатарейной борьбе с украинскими войсками.

Также в "РИА Новости" заявили, что "Пенициллин" неоднократно помогал российским военным выявлять и ликвидировать технику НАТО, стоящую на вооружении у ВСУ.