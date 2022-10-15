Тумар: войска РФ скоро приедут в Беларусь, вступив в региональную группировку
2022-10-15
05:22
Заместитель начальника Генштаба вооружённых сил РБ Виктор Тумар утверждает, что российские военные скоро приедут в Беларусь.
15 октября официальный представитель Генерального штаба армии Беларуси Виктор Тумар уведомляет, что уже в ближайшие дни большая группа российских военных приедет на территорию белорусского государства для вступления в совместную группировку региональных войск. При этом Тумар напомнил, что создание группы региональных войск Беларуси и РФ является оборонительной инициативой.
Александр Лукашенко также неоднократно утверждал, что основу региональной группировки военных Союзного Государства составят именно солдаты из Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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