Саудовская Аравия выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины
2022-10-15
05:48
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило о намерениях направить Украине гуманитарную помощь на сумму в 400 миллионов долларов.
В субботу издание Saudi Press Agency со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщило, что накануне состоялись телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и арабским принцем Мухаммедом бен Салманом, после чего Эр-Рияд согласился выделить Киеву 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь для граждан и жителей Украины.
В заявлении Saudi Press Agency утверждается, что Зеленский поблагодарил принца Мухаммеда бен Салмана за поддержку, оказанную украинскому народу во время конфликта с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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