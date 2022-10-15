Саудовская Аравия выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило о намерениях направить Украине гуманитарную помощь на сумму в 400 миллионов долларов.

В субботу издание Saudi Press Agency со ссылкой на МИД Саудовской Аравии сообщило, что накануне состоялись телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и арабским принцем Мухаммедом бен Салманом, после чего Эр-Рияд согласился выделить Киеву 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь для граждан и жителей Украины.

В заявлении Saudi Press Agency утверждается, что Зеленский поблагодарил принца Мухаммеда бен Салмана за поддержку, оказанную украинскому народу во время конфликта с Россией.