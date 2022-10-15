В Киеве раздался взрыв на фоне воздушной тревоги по всей территории Украины

Утром 15 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской области Украины.

Утром субботы ряд украинских Telegram-каналов новостного характера сообщил, что во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сигнализирующая жителям о необходимости проследовать в ближайшие к домам убежища. По данным ряда местных СМИ, ещё до объявления воздушной тревоги очевидцы отчётливо слышали громкий звук взрыва в Киеве.

Альтернативные источники информации утверждают, что взрыв произошёл не в самом Киеве, а в Киевской области недалеко от украинской столицы.