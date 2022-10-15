Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет ракет Х-101 из Каспия
2022-10-15
07:21
Утром субботы по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
15 октября около 7:15 по московскому времени многочисленные украинские информагентства сообщили, что по всей территории Украины звучат звуки воздушной тревоги. По сообщениям инсайдеров из Главного управления разведки Украины, тревога вызвана вероятным пуском российских ракет советского образца Х-101 из акватории Каспийского моря.
Также некоторые источники утверждают, что недалеко от Киева раздался звук взрыва, который предшествовал объявлению воздушной тревоги по всей Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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