Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины включая Киев

Сегодня утром сигналы воздушной тревоги распространились по всей территории украинского государства.

Утром 15 октября украинские новостные издания включая "Пятый", "УНИАН" и прочие сообщили, что во всех областях Украины экстренно объявлена воздушная тревога, звук который оповещает мирное население о необходимости укрыться от возможных взрывах в ближайших бункерах.

Те же источники утверждают, что на фоне воздушной тревоги рядом с Киевом прогремел взрыв, после которого над местом ЧП поднялись клубы чёрного дыма.