Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины включая Киев
2022-10-15
07:38
Сегодня утром сигналы воздушной тревоги распространились по всей территории украинского государства.
Утром 15 октября украинские новостные издания включая "Пятый", "УНИАН" и прочие сообщили, что во всех областях Украины экстренно объявлена воздушная тревога, звук который оповещает мирное население о необходимости укрыться от возможных взрывах в ближайших бункерах.
Те же источники утверждают, что на фоне воздушной тревоги рядом с Киевом прогремел взрыв, после которого над местом ЧП поднялись клубы чёрного дыма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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