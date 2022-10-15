Швеция не хочет совместного расследования взрывов на «Северных потоках» с Германией и Данией

Швеция не хочет участвовать в международном расследовании взрыва, повредившего газопроводы "Северный поток".

Стокгольм уверяет, что будет сотрудничать с международными структурами, но не соглашается быть включенной в международную следственную группу из-за защиты конфиденциальных данных.

"Мы сотрудничаем с другими странами в расследовании взрывов на "Северных потоках", но мы не обязаны присоединяться к международной группе следователей", - заявили в шведской национальной прокуратуре.

Ранее Швеция отклонила предложение о совместном расследовании газопровода с Данией и Германия.

В заявлении шведская прокуратура заверила, что сотрудничает с другими учреждениями и государствами, но в связи с необходимостью соблюдения конфиденциальности в связи с безопасностью страны не может присоединиться к форме сотрудничества, основанной на так называемом JIT-контракте.

JIT (Joint Investigation Team) — форма международного сотрудничества, заключающаяся в создании группы следователей из двух или более стран.

Федеральная полиция Германии завершила расследование на месте повреждения газопровода "Северный поток". Поврежденный вероятными взрывами участок, расположенный на глубине почти 70 метров, был исследован с помощью кораблей и беспилотника ВМФ.

Оснащенный камерами и другими датчиками, дрон Sea Cat сделал снимки поврежденного трубопровода. Фотографии будут переданы на экспертизу. Было решено, что из-за глубины (70 м) полицейские водолазы для расследования повреждений посылаться не будут.

Национальная прокуратура Польши также расследует повреждения трубопроводов и утечки газа на дне Балтийского моря. Хотя события произошли в водах исключительных экономических зон Швеции и Дании, их последствия могут распространяться как на польское морское пространство, так и на прибрежные районы, отсюда и деятельность польских служб.

Напомним, 26 сентября сейсмографы зафиксировали несколько мощных взрывов на участке двух ниток газопровода "Северный поток". После взрывов газ просочился на поверхность в трех местах.